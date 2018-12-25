Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело

В отношении Игоря Талькова-младшего, сына певца Игоря Талькова, возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Москве.

По данным источника, Талькова поймали пьяным за рулем 28 ноября, когда инспектор остановил его Jeep Grand Cherokee.

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Суд обязал Талькова-младшего дать подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Талькова-младшего задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде.