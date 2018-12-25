Маколей Калкин посочувствовал грабителям из комедии «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин, который более всего известен по главной роли в двух первых частях кинокомедии «Один дома», написал в своем твиттере, что ему жаль грабителей, у которых не получилось совершить преступление на Рождество.

«Мне не по себе из-за всех грабителей, у которых из-за меня так и не получилось ограбить дом в Рождество», — написал Калкин.

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В своем твите актер имел в виду преступников из комедий «Один дома», у которых не получалось совершить ограбление в праздники из-за мальчика по имени Кевин.

Ранее стало известно, что комедия «Один дома» получит продолжение.