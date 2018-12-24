Названа причина смерти 31-летней звезды якутского кино
Обнародована причина смерти якутской актрисы Галины Тихоновой, скончавшейся 24 декабря в возрасте 31 года.
Как рассказали ФАН в семье артистки, причиной смерти стал приступ аллергической астмы.
Дата прощания и похорон пока неизвестны.
Галина Тихонова в 2010 году закончила Арктический государственный институт культуры и искусств, служила в «Театре Олонхо». Снималась в фильмах «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы», «Мой убийца».
Ранее стало известно, что у актрисы остался маленький ребенок.