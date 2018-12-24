Завершились съемки второй части «Чудо-женщины»

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Израильская актриса и модель Галь Гадот, которая исполняет главную роль в сиквеле супергеройского блокбастера «Чудо-женщина», написала в своем инстаграме об окончании съемок.

«Мы сделали это. Опять!», — написала Гадот.

Она подчеркнула, что съемки первого фильма были «удивительными», однако работа над продолжением стала «еще более необыкновенной и особенной».

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Актриса также рассказала, что съемки велись в трех странах и четырех «очень разных» местах. Также Гадот похвалила съемочную команду, численность которой составляет «около тысячи» человек.

Гадот напомнила, что выход кинокартины намечен на 2020 год.

Ранее стало известно, что вторая часть «Чудо-женщины» задержана на несколько месяцев.