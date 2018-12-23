Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером
Британский актер Доминик Уэст предложил сделать Джеймса Бонда женщиной-трансгендером, пишет The Sunday Times.
Отмечается, что он предложил отдать эту роль Ханне Граф, которая является трансгендером и высокопоставленным офицером в армии Британии.
«Она красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом. Это действительно отличная идея», — заявил Уэст.
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Он объяснил свое предложение тем, что в армии много трансгендеров.
Ранее стал известен претендент на роль злодея в новом фильме о Бонде.