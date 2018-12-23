Режиссер «Зеленого слоника» попала в ДТП во время приступа панической атаки

Режиссер Светлана Баскова, которая известна по фильмам «Зеленый слоник», «Пять бутылок водки», «За Маркса…», попала в аварию на Третьем транспортном кольце во время приступа панической атаки. Об этом сообщает сайт mk.ru.

По данным издания, Баскова попала в ДТП вечером в субботу, 22 декабря. Отмечается, что режиссер возвращалась домой от мамы, которая в данный момент находится «в очень тяжелом состоянии».

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«В какой-то момент из-за тяжелых раздумий у Светланы закружилась голова, появилась слабость в руках и ногах, она почувствовала тошноту», — отметили в издании.

Подчеркивается, что после этого Баскова припарковала свою машину на «островке безопасности», однако через какое-то время в ее машину «влетели» несколько других транспортных средств из-за того, что «неаккуратный таксист подрезал большую фуру».

Ранее сообщалось, что Баскова сломала в ДТП два ребра.