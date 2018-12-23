Режиссер «Зеленого слоника» пострадала в ДТП в Москве

Российский режиссер и сценарист Светлана Баскова, наиболее известная как создатель фильмов «Зеленый слоник» и «Пять бутылок водки», пострадала при ДТП в Москве. Об этом сообщают «Вести».

По словам ее мужа художника Анатолия Осмоловского, ДТП произошло на Лужнецкой эстакаде. В результате произошедшего Баскова сломала два ребра, но чувствует себя «более и менее нормально».

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По данным ГИБДД, на Лужнецкой набережной произошла авария с участием пяти транспортных средств, среди которых грузовик и машина «скорой». После произошедшего в медицинские учреждения доставили четырех человек.

Ранее сообщалось, что Виктор Зинчук был госпитализирован после ДТП.