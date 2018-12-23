Netflix снимет сериал по книге о Шерлоке Холмсе

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Компания Netflix снимет сериал по произведениям Артура Конана Дойла о детективе Шерлоке Холмсе, однако в центре сюжета окажется не расследование и сыщик, а беспризорники, которые докладывали Холмсу о происходящем на улицах Лондона. Об этом сообщает интернет-портал NME.

Согласно циклу рассказов о Шерлоке Холмсе, детектив периодически просил мальчиков о помощи в слежке и поиске улик, их даже называются «глазами Холмса» на улицах.

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При этом в предыдущих экранизациях на переднем плане было само расследование Холмса и его напарника Ватсона.

Как отмечается, сценарий для нового шоу пишет Том Бидвелл, недавно закончивший работу над экранизацией «Опаснейшего путешествия».

«У Шерлока Холмса есть группа беспризорных детей, которые помогают собирать улики, поэтому наш сериал о том, что было бы, если бы Шерлок оказался просто наркоманом и преступником, а его дела решали бы дети, и он только пользовался их трудом?», — сказал Бидвелл.

Ранее стала известна дата премьеры третьего «Шерлока Холмса» с Дауни-младшим.