Уильям Шетнер рассказал, к чему может привести движение #MeToo
Актер Уильям Шетнер заявил, что движение #MeToo может привести к «революции», если его не контролировать. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По его словам, многие используют данное движение для своих «личных вендетт».
Он также добавил, что поддерживает #MeToo, но это движение стало «истеричным».
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Шетнер подчеркнул, что шумиха вокруг #MeToo повлияла на его отношения с фанатами.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон раскритиковала движение #MeToo.