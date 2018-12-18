Ансамбль Росгвардии на коньках исполнил рождественский хит Джорджа Майкла

Ансамбль Росгвардии записал на катке у стен Кремля клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, передает «Рен ТВ».

Специально для исполнения одной из самых популярных рождественских песен все участники ансамбля встали на коньки. Всего в съемках участвовали 200 человек.

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Снять видеоклип удалось несмотря на минусовую температуру. «Вы знаете: у нас сердца горячие. Мы стараемся соответствовать этой форме. А форму нужно носить гордо. И как бы не показывать, что ты мерзнешь», — поделился солист Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии, заслуженный артист России Алексей Дмитриев.

Музыкальное видео авторы обещают опубликовать в ближайшее время. Ранее ансамбль уже записывал каверы на хиты Джастина Тимберлейка и Фаррелла Уильямса.