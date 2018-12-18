TMZ: Тарантино отбился от грабителей в своем доме

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Американский режиссер Квентин Тарантино прогнал двух грабителей, которые проникли ночью в его дом. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.

По данным портала, грабители проникли в жилище режиссера в Лос-Анджелесе в воскресенье, 16 декабря. Источники уточняют, что двое мужчин влезли в дом Тарантино через окно. Отмечается, что режиссер услышал грабителей, нашел их и «оказал сопротивление».

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После этого, пишет TMZ, они «удрали» из его дома. При этом злоумышленникам удалось украсть драгоценности и «другую собственность».

В данный момент полиция разыскивает грабителей.

Ранее сообщалось, что Тарантино тайно готовит телесериал.