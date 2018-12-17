Николай Носков вернется на сцену после инсульта
Продюсер Виктор Дробыш заявил, что задался целью устроить грандиозное возвращение певца Николая Носкова на сцену после перенесенного инсульта. Об этом сообщает НТВ.
По его словам, после инсульта у Носкова не двигается правая рука, но уже восстановилась речь.
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Он также добавил, что певец больше недели провел в реанимации из-за инсульта.
Дробыш выразил надежду на то, что Носков сможет вернуться на сцену в следующем году.
Ранее в окружении Носкова рассказали правду о «повторном инсульте» у певца.