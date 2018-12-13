Российский гитарист и композитор Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, авария произошла на трассе в Пушкинском районе.

Как отмечается, Зинчук не получил серьезных повреждений.

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В пресс-службе подмосковного МВД подтвердили факт ДТП, но не раскрыли личности пострадавшего.

Ранее СМИ сообщили о том, что Лев Лещенко был экстренно госпитализирован в Москве