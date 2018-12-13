Radiohead включат в Зал славы рок-н-ролла
Британская рок-группа Radiohead будет включена в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году. Об этом сообщается на сайте организации.
Как отмечается, в Зал славы рок-н-ролла также попадут группы The Cure, Def Leppard, Roxy Music и The Zombies.
При этом в Зал славы будут включены певицы Джанет Джексон и Стиви Никс.
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Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла пройдет в конце марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что Джанет Джексон и Radiohead претендуют на места в Зале славы рок-н-ролла.