Создатель «Игры престолов» пообещал продолжение

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Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал завершить свою серию книг «Песнь Льда и Пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов». Об этом он написал в своем блоге.

Мартин напомнил поклонникам о скором выходе последнего сезона сериала, а также рассказал, что для его приквела под неофициальным названием «Долгая ночь» в настоящее время идет подбор актеров.

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«Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни Льда и Пламени»», — написал Мартин.

Ранее был опубликован первый тизер последнего сезона «Игры престолов».