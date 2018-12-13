В московском Театре сатиры нашли труп

Артем Сизов/«Газета.Ru»

В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры», — рассказал источник.

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Он отметил, что правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти мужчины 1970 года рождения.

В данный момент по факту инцидента ведется проверка.

Ранее в Томской области нашли трактор с трупами.