Forbes определил самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 годf.

Как отмечается, этим авторам удалось за этот год продать в США 24,5 млн книг. При этом они заработали $283 млн.

Согласно данным издания, первое место в списке занимает американский писатель Джеймс Паттерсон, написавший детективные романы «И пришел паук» и «Целуя девушек». Ему удалось заработать $86 млн. На втором месте оказалась автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом $54 млн. Тройку лидеров замыкает «король ужасов» Стивен Кинг с $21 млн.

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Отмечается, что в рейтинг также попали Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года.