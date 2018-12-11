Названы лучшие альбомы 2018 года

Издание Рitchfork назвало лучшие музыкальные альбомы 2018 года.

На третье место в топе-3 попал немецкий диджей DJ Koze с релизом Knock Knock, который эксперты портала назвали работой всей жизни 46-летнего музыканта, «несколько десятилетий создававшего параллельную музыкальную вселенную.

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Вторую строчку занял релиз Golden Hour 30-летней звезды кантри Кейси Масгрейвс, поющей об «алкоголе и курении», но «поднимающейся над всем этим, чтобы показать жизнь с новой точки зрения».

Первое место музыкальные критики отдали Be the Cowboy инди-роковой певицы Mitski — пятому студийному альбому 28-летней японки. «Даже в своей 10-галлонной шляпе она фокусируется на вечных испытаниях: одиночестве, преданности, тоске, неповиновении», — пишут о ней.

Ранее была названа самая прослушиваемая песня XX века.