Этуш впервые вышел на сцену после болезни

Пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина проинформировала, что 96-летний народный артист СССР Владимир Этуш после болезни вернулся на сцену. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Этуш находится в прекрасной форме и настроен оптимистически.

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«Сегодня идет спектакль, где он исполняет заглавную роль, — «Бенефис», — сказала Кузьмина.

Ранее сообщалось, что спектакль «Бенефис» с народным артистом СССР Владимиром Этушем в театре имени Вахтангова вечером 25 ноября был заменен другой постановкой.