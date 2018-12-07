Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе

imdb.com

Британский актер Бенедикт Камбербэтч стал одним из героев обложки украинского учебника по зарубежной литературе для учеников 10 класса. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что учебник выпустило киевское издательство «Грамота» на государственные деньги. Учебное пособие рекомендовано министерством образования Украины, его электронную версию можно скачать бесплатно.

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Руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николаенко пояснила «Би-би-си», что фотографию актера разместили на обложке, чтобы заинтересовать современных учеников. По ее мнению, такой шаг нужен, чтобы молодежь «больше читала».

Она подчеркнула, что в учебнике есть глава о разных интерпретациях образа Гамлета в разных странах и поэтому размещение фотографии Камбербэтча согласуется с концепцией пособия.

Ранее Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам.