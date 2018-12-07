Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе

Британский актер Бенедикт Камбербэтч стал одним из героев обложки украинского учебника по зарубежной литературе для учеников 10 класса. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что учебник выпустило киевское издательство «Грамота» на государственные деньги. Учебное пособие рекомендовано министерством образования Украины, его электронную версию можно скачать бесплатно.

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Руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николаенко пояснила «Би-би-си», что фотографию актера разместили на обложке, чтобы заинтересовать современных учеников. По ее мнению, такой шаг нужен, чтобы молодежь «больше читала».

Она подчеркнула, что в учебнике есть глава о разных интерпретациях образа Гамлета в разных странах и поэтому размещение фотографии Камбербэтча согласуется с концепцией пособия.

Ранее Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам.