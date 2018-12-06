Стали известны лучшие сериалы уходящего года
Американский институт кинематографии (AFI) поделился списком из десяти лучших сериалов 2018 года.
Среди вошедших в топ телесериалов — такие проекты, как «Лучше звоните Солу», «Американцы», «Поза», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Наследники», «Это мы».
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AFI назвал и лучшие полнометражные фильмы года — в топ попали картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Фаворитка» и др.
Церемония вручения премии AFI запланирована на 4 января 2019 года.