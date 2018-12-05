Энн Хэтэуэй позвали в мюзикл «Улица Сезам»

Американскую актрису Энн Хэтэуэй пригласили сниматься в фильме «Улица Сезам». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, съемками картины занимается компания Warner Bros вместе с MGM. В качестве режиссера решено задействовать Джонатана Крисела («Портландия»), а продюсерами будут Шон Леви («Однажды в Вегасе», «Ночь в музее» и «Безумное свидание») и Майкл Агилар («Безумцы»).

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По предварительной информации, фильм будет мюзиклом. Хэтэуэй была первой, кого пригласили в проект. Ей уже сделали предложение, хотя неизвестно, приняла его актриса или нет.

Ранее сообщалось, что Влас и Еник из «Улицы Сезам» оказались геями.