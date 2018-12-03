Кикабидзе отреагировал на сообщения о своем секретном концерте в России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не давал концертов в Санкт-Петербурге. Слова Кикабидзе приводит Sputnik Грузия.
Ранее СМИ сообщали, что певец дал частный концерт в петербургском ресторане «Шаляпин». Отмечалось, что ему якобы заплатили €40 тыс. за выступление.
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«Это наглая ложь», — сказал Кикабидзе.
Он напомнил, что отказался от выступлений в России с 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Певец также заверил, что «больше 10 лет» не посещал Россию.