СМИ узнали о секретном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тыс.

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Советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе прилетел в Санкт-Петербург и тайно выступил на вечеринке в одном из ресторанов, сообщает «СтарХит».

По данным издания, сначала эстрадный артист отказывался петь, однако гонорар в €40 тыс. «изменил его решение».

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В журнале не уточнили, откуда к ним поступили сведения о концерте певца.

Ранее Кикабидзе в эфире телепрограммы «Однажды» рассказал о борьбе с раком мозга и признался, что жив только благодаря своей жене.

Кикабидзе отказывается выступать в России из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.