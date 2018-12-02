Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась впечатлениями о свадьбе с известным продюсером Бари Алибасовым в интервью телеканалу НТВ.

По ее словам, брачная церемония стала сюрпризом не только для всей страны, но и для нее самой.

Свадьба началась с похищения невесты, которую Алибасов спланировал как настоящую спецоперацию. Он заманил актрису в ЗАГС якобы на торжество к друзьям в качестве свидетельницы.

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«Я даже не успела подумать как следует», — заявила Федосеева-Шукшина.

Как отмечается, дочери артистки решение матери вновь выйти за Алибасова восприняли в штыки.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Бари Алибасова Виктория Максимова обвинила его в двоеженстве.