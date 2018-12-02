Джоан Роулинг перешла на русский в споре со сторонником Brexit
Британская писательница Джоан Роулинг в твиттере вступила в перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом.
В ходе спора Роулинг неожиданно ответила своему оппоненту на русском языке.
«Этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи», — написала Роулинг.
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Таким образом она ответила на заявление Бэнксома, который обвинил писательницу в высокомерии из-за фразы «писательский кабинет».
Ранее сообщалось, что Роулинг подала в суд на свою бывшую ассистентку.
.@Arron_banks Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами. pic.twitter.com/XDkVYv8Q9v— J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 ноября 2018 г.