В Новосибирске отпустили задержанного представителя группы IC3PEAK

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Менеджера группы IC3PEAK Олега Митрофанова отпустили после задержания днем 1 декабря в Новосибирске, передает местный новостной портал NGS.ru.

Сообщается, что в настоящее время Митрофанов находится на железнодорожном вокзале, где несколько часов назад задержали коллектив группы.

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Уточняется, что менеджер группы находился в дежурной части линейного отдела на вокзале вместе с остальными участниками IC3PEAK.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK. Об этом сообщил менеджер группы Митрофанов в соцсетях.