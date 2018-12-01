Умер Роберт Моррис

Американский скульптор Роберт Моррис скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Моррис умер в своем доме в городе Кингстон в американском штате Нью-Йорк.

Как отмечается, скульптор скончался из-за пневмонии.

Роберт Моррис родился 9 февраля 1931 года в Канзас-Сити. Он считается одним из видных теоретиков минимализма. В 1966 году Моррис опубликовал серию эссе «Заметки по скульптуре», которая оказала большое влияние на развитие минимализма. Он также внес важный вклад в развитие перформанса и лэнд-арта.