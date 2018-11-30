Брилев ответил Познеру на совет определиться с гражданством

Телеведущий и замгендиректора телеканала «Россия 1» Сергей Брилев ответил на призыв журналиста Владимира Познера выбрать одно гражданство. Свое обращение он опубликовал на фейсбуке.

Он подчеркнул, что получил этот совет от человека, который сам имеет три гражданства.

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Брилев добавил, что он действительно занимает должность «замгендиректора», но в этом статусе он занимается только производством своих фильмов.

Телеведущий также отметил, что ранее был связан с Великобританией по работе и платил ей налоги, что позволило ему получить высокий иммиграционный статус и претендовать на гражданство.

«Почему это было не сделать?», — заключил Брилев.

Он уточнил, что «познав английское общество изнутри», он проникся к нему искренней симпатией, и не собирается отказываться от своей привязанности к Лондону.

Ранее сообщалось, что Владимир Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданством.