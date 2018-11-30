Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданством

Журналист Владимир Познер высказал свое мнение по поводу наличия у телеведущего и замгендиректора телеканала «Россия 1» Сергея Брилева второго гражданства. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на сайте Pozner Online.

По его словам, он не понимает, зачем Брилеву нужно именно британское гражданство. Познер подчеркнул, что по законам некоторых стран, владельцы СМИ не могут быть иностранцами, в том числе в России. Он предположил, что на тот момент телеведущий мог быть обычным журналистом.

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«Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно», — сказал Познер.

Он добавил, что должность Сергея Брилева накладывает на него определенные требования. Познер отметил, что сам он имеет три гражданства, но он не является руководителем.

«Я честно говорю, я так представил себе, как он себя чувствует — не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину, и какая родина — родина, а какая родина — уродина. В общем, так», — заключил Познер.

Ранее сообщалось, что телеведущий Сергей Брилев прокомментировал свое британское гражданство.