На аукционе в Лондоне продали первое издание Гоголя за $225 тысяч

Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за $225 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Уточняется, что речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.

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Ранее награду «Золотой глобус» американской киноактрисы Мэрилин Монро продали за рекордную для подобного лота сумму в $250 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе.

Также сообщалось, что личные вещи певца Фрэнка Синатры и его супруги выставят на аукцион.