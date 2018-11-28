В США кинокритики выбрали лучший фильм года

В США национальный комитет кинокритиков назвал лучшим фильмом 2018 года ««Зеленую книгу», снятую режиссером Питером Фаррелли. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что лучшим актером посчитали сыгравшего в этой кинокартине Вигго Мортенсена. Лучшей актрисой кинокритики считают Леди Гагу, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Звезда родилась». Снявший эту картину Брэдли Купер был признан лучшим режиссером.

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Уточняется, что церемония награждения пройдет 8 января следующего года на концерте NBR Awards.

Ранее сообщалось, что Вигго Мортенсен извинился за использование оскорбления расистского характера во время обсуждения фильма «Зеленая книга».