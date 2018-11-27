Ким Кардашьян показала двухэтажный самолет Канье Уэста
Американский рэпер Канье Уэст приобрел двухэтажный самолет Boeing 747. Фотографии воздушного судна опубликовала в инстаграме его жена Ким Кардашьян, передает ET Online.
Как отмечает портал, в самолете есть несколько спален, комната для отдыха, а также спортивный зал. Ким Кардашьян заявила, что взяла с собой на борт фитнесс-тренера, чтобы иметь возможность заниматься в поездке.
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«Ничего такого, просто летим на частном [Boeing] 747...Частный. Я о таком даже не слышала», — сказала звезда реалити-шоу на видео, в то время как Уэст поднимался на борт самолета.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст нанял бригаду пожарных для защиты своего дома в Калифорнии.