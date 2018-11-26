Рэпера Хаски выпустили из-под ареста

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.

Первомайский районный суд Краснодара после жалобы адвоката отменил вынесенное ранее решение об аресте музыканта. Исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток за мелкое хулиганство было прекращено после 4 суток, проведенных в спецприемнике. «Выпустили», — подтвердил Аванесян.

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Защита смогла добиться отмены наказания, сославшись на отсутствие отягчающих обстоятельств и плотный график гастролей музыканта.

Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. После отмененного концерта он решил выступить прямо на улице, забравшись на крышу припаркованного рядом автомобиля. 22 ноября суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое — за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. В организации несанкционированного мероприятия Хаски был признан невиновным.

Ранее адвокат рассказал о том, чем займется Хаски после освобождения.