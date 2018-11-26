Умер Бернардо Бертолуччи

В возрасте 77 лет умер режиссер Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Многие фильмы итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи называют киноклассикой, среди них — «Последнее танго в Париже» (1972), «Маленький Будда» (1993), «Ускользающая красота» (1996), «Мечтатели» (2003).

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Бертолуччи — обладатель премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989) и др. В 2013 году получил звезду на голливудской Аллее славы.

Отмечен Премией мира на саммите лауреатов Нобелевской премии мира в 2014 году.