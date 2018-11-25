Писатель Ерофеев прокомментировал отказ на въезд в Грузию

Российский писатель Виктор Ерофеев прокомментировал инцидент с отказом ему на въезд в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам писателя, действия грузинских властей объясняются не только тем, что он посещал Абхазию, но также из-за участия в фестивале «Свидание с Россией — кинороман».

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«Мне не объяснили причину того, почему меня не пускают в Грузию, это закон для всех стран, включая Россию. Россия тоже не объясняет, почему она не пускает людей, которых она не хочет видеть. В Абхазии я был, и не один раз, но после этого приезжал в Грузию, как почетный гость литературного фестиваля», — рассказал Ерофеев.

Он отметил, что фестиваль «Свидание с Россией — кинороман» мог быть воспринят властями Грузии как пропагандистский. На него же ранее не впустили худрука «Ералаша» Бориса Грачевского.

Ранее стало известно, что пограничники не впустили Виктора Ерофеева в Грузию.