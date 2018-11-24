Писателя Ерофеева не пустили в Грузию

Российский писатель Виктор Ерофеев сообщил, что грузинские пограничники не позволили ему въехать на территорию Грузии, не объяснив при этом причины отказа, передает ТАСС.

Он отметил, что в России ему также не смогли назвать причину запрета на въезд.

«На границе мне сказали, что у меня нет разрешения на посещение Грузии. Начальник пограничной смены мне просто это объяснил, что такое есть решение. Почему и как? Сказал, что это не подлежит объяснению», — заявил Ерофеев.

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Он добавил, что действия грузинской стороны кажутся ему нелогичными, поскольку в мае 2018 года он в качестве почетного гостя посетил кинофестиваль в Грузии.

Ерофеев предположил, что отказ на въезд может быть связан с тем, что ранее он бывал в Абхазии.

Ранее во въезде на территорию Грузии отказали создателю детского киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому.