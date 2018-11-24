Умер Николас Роуг

Британский режиссер Николас Роуг скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на семью режиссера.

«Он был настоящим отцом. Ему только в августе исполнилось 90 лет», — заявил сын Роуга.

Роуг занимался кинематографом около 60 лет. Он начинал карьеру в качестве оператора и принимал участие в съемках фильмов «Лоуренс Аравийский», «451 градус по Фаренгейту» и «Вдали от обезумевшей толпы». Его режиссерским дебютом стала картина «Представление», в которой снялся Мик Джаггер. Также Роуг известен как режиссер фильма «Человек, который упал на землю» с Дэвидом Боуи.