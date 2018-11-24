NYT назвала арест Хаски частью «войны культур» в России

Американская газета The New York Times назвала арест российского рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) частью «войны культур» в России. Материал размещен на сайте газеты.

По мнению издания, арест Хаски является частью кампании, направленной на продвижение семейных ценностей в России. В материале высказывается предположение, что чиновники и другие заинтересованные группы продвигают эту политику, чтобы привлечь на себя внимание властей.

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В качестве примера газета приводит депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который написал письмо генеральному прокурору России с просьбой запретить рэп-концерты в России.

Ранее сообщалось, что источник прояснил ситуацию с возбуждением уголовного дела против Хаски.