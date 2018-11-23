Адвокат не согласился с арестом Хаски

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Алексей Аванесян, адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), намерен обжаловать арест музыканта на 12 суток за хулиганство. Слова адвоката передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что защита Хаски «точно» будет обжаловать арест музыканта.

Однако, отметил Аванесян, будет ли обжаловано решение суда о трех сутках ареста за отказ от медосвидетельствования в данный момент неизвестно.

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«Посмотрим», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что рэперу Хаски грозит уголовное дело.