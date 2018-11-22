Рэперу Хаски увеличили срок ареста

Адвокат Алексей Аванесян в своем фейсбуке сообщил, что в ходе закрытого заседания суд принял решение арестовать рэпера Хаски (Алексея Кузнецова) еще на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.

«За отказ пройти освидетельствование суд назначил Кузнецову трое суток ареста», — написал Аванесян.

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Ранее Первомайский районный суд Краснодара признал Хаски виновным по делу о мелком хулиганстве и арестовал рэпера на 12 суток. По обвинению в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка, артиста оправдали.

Исполнителя задержали вечером 21 ноября после отмены его концерта в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что рэперу Хаски грозит уголовное дело.