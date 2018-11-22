На Хаски завели уголовное дело

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В отношении рэпера Хаски, задержанного накануне в Краснодаре, было возбуждено уголовное дело, сообщает РБК.

Как рассказал осведомленный источник, дело было возбуждено по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Наказанием по этой статье может стать штраф до 40 тыс. руб., обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

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Пока адвокат музыканта Алексей Аванесян и менеджер Андрей Орехов не подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. Отказывается от официальных комментариев и пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Силовики не стали подтверждать, действительно ли сейчас проводится лингвистическая экспертиза текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма.

Ранее стало известно, что в отношении рэпера Хаски полиция Краснодара составила три административных протокола.