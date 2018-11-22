Рэперу Хаски предъявлены обвинения по трем статьям

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В отношении рэпера Хаски полиция Краснодара составила три административных протокола, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Кузнецова (настоящее имя музыканта) — Алексея Аванесяна.

«Суд — в четверг. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста», — уточнил Аванесян.

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Кузнецова обвиняют в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование.

Рэпера Хаски задержали в Краснодаре вечером 21 ноября, когда он исполнял свои песни, взобравшись на машину. Это произошло после отмены его концерта в зале «Арена Холл» по требованию прокуратуры. Надзорный орган накануне концерта направил руководству заведения предостережение о недопущении противоправных действий, содержащих признаки экстремизма.