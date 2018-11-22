Милонов попросил проверить деятельность рэпера Элджея

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность российского рэпера Элджея. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, основной аудиторией исполнителя являются дети и подростки, многие родители которых недоумевают по поводу образа кумира молодежи.

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«Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. «Короной» же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — заявил Милонов.

Подчеркивается, что депутат попросил провести «комплексную проверку» деятельности исполнителя.

Ранее сообщалось, что рэпера Хаски задержали у входа в клуб.