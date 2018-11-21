В группе «На-На» отреагировали на свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Участники музыкального коллектива «На-На» назвали свадьбу Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной сенсационной.

Об этом говорится в инстаграме группы.

«Сегодня состоялись два сенсационных бракосочетания: Бари Алибасова и Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, а также Сергея Моцарь (помощника Бари Алибасова) и Виктории Семенюта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа.