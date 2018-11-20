Автор «Симпсонов» хочет переехать в Россию

Сценарист и продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс в интервью ФАН рассказал о своих русских корнях.

Накануне своего делового визита в Россию Рейсс ответил на вопрос, не хочет ли он сменить место жительства и переехать из США в Россию. «В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», — сообщил он, отказавшись уточнять, какие потрясения имеет в виду.

Ранее продюсер «Симпсонов» Аль Джи ответил на слухи об уходе из шоу персонажа Апу.