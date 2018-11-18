Руководитель Александринского театра получил самую престижную премию в Европе

Руководитель Александринского театра в Петербурге Валерий Фокин стал лауреатом 17-й Европейской театральной премии. Об этом сообщает издание »Невские новости».

Подчеркивается, что в этом году Фокин отмечает 50-летие творческой деятельности. Кроме того, в этом году исполняется 15 лет с того момента, как он возглавил Александринский театр.

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Как отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, Фокин «возродил былую славу заведения и сделал его по-настоящему петербургским».

Ранее стали известны лауреаты Международной премии Станиславского.