Авторы «Маши и Медведя» отреагировали на обвинения в пропаганде

Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко отреагировал на сообщения о том, что мультсериал «Маша и Медведь» в Великобритании обвинили в пропаганде, передает RT.

По его словам, студия «относится с большой долей юмора» к подобным высказываниям.

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«Очень приятно, что такое известное издание, как The Times, обращает на нас внимание и считает, что мы как-то влияем на мировую политику и отношение к России», — сказал Ловейко.

Он отметил, что проект коммерчески успешный и не получает ничего от государства.

Ранее The Times написал, что популярный за рубежом российский мультсериал «Маша и Медведь» является пропагандой Кремля.

Издание отмечает, что избалованная девочка и добрый медведь влияют на неокрепший детский ум также, как влияют на взрослых «российские пропагандистские каналы».