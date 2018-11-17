Джастина Бибера засудили бывшие соседи

Канадский певец Джастин Бибер пошел на соглашение по длительному судебному процессу со своими бывшими соседями. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, в 2015 году Джеффри и Сюзанна Шварц подали иск против поп-звезды. Они утверждают, что поведение Бибера, жившего с ними по соседству, нанесло им моральный вред.

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По словам бывших соседей певца, он однажды плюнул в лицо Джеффри Шварцу, устраивал шумные вечеринки, употреблял наркотики и нарушал правила дорожного движения. За нанесенное оскорбление и материальный ущерб Бибер заплатил $25 тысяч. По мнению его адвокатов, этого было достаточно.

Сообщается, что детали соглашения по судебному разбирательству не оглашаются.

Ранее сообщалось, что раскрыт секрет не умеющего есть буррито Джастина Бибера.