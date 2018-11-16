Уехавший на Украину актер Горбунов разочаровался в Евромайдане

Переехавший из России на Украину актер Алексей Горбунов пожаловался на нехватку работы, пишет ФАН со ссылкой на интервью артиста украинскому радио «Новое время».

В 2014 году во время обострения российско-украинских отношений актер отказался сниматься в российских фильмах. Однако если в России он снимался в пяти фильмах в год, то за все годы жизни на Украине на его счету оказалось всего два местных прокатных фильма. От жизни кинозвезды также пришлось отказаться.

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Четыре года назад Горбунов причислял себя к сторонникам Евромайдана, поддерживал действия Киева в Донбассе. Теперь он просит Киев помириться с Москвой. «Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается... И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход», — говорит актер.

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